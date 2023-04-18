Binance прокомментировала новость об отмене ограничений для россиян

Binance: все ограничения для граждан РФ в связи с санкциями применяются в полном объеме

Криптовалютная биржа Binance заявила, что применяет санкции в отношении граждан России в полном объеме. Так сервис прокомментировал новость об отмене ограничений на сумму депозита для россиян, сообщает ForkLog.

«В соответствии с санкционными правилами юридическим лицам Binance, зарегистрированным в Евросоюзе (ЕС), запрещено предоставлять услуги гражданам России, за исключением категории лиц которые являются гражданами/резидентами ЕЭЗ или Швейцарии. Пользователям из Крыма, “ДНР”/“ЛНР” доступ к платформе также запрещен», — рассказали представители Binance и добавили, что не оказывают услуги «людям, организациям, юридическим лицам и странам, которые были занесены международным сообществом в черный список».

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Binance отменила для учетных записей россиян ограничение лимита в 10 тысяч евро. Официально о снятии запрета криптобиржа не сообщала, однако техподдержка платформы подтвердила РБК изменения. По словам сотрудника сервиса, российские пользователи могут «осуществлять депозит, не беспокоясь о лимите средств», однако ограничения в отношении p2p-операций в долларах США и евро продолжают действовать.

Binance ввела ограничения на сумму депозита в апреле 2022 года. Причиной стало вступление в силу пятого пакета санкций ЕС, запрещающего оказывать услуги резидентам России, депозиты которых больше 10 тысяч евро. В октябрьском пакете санкций запретили обслуживание криптокошельков россиян, а в марте 2023-го — проводить для них P2P-операции в долларах и евро.