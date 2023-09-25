В российской деревне в нескольких километрах от границы с Латвией нашли БПЛА

Baza: недалеко от псковской деревни Суховерково нашли БПЛА с поврежденным крылом

Недалеко от деревни Суховерково Псковской области, которая располагается в нескольких километрах от границы с Латвией, нашли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с поврежденным крылом. О происшествии в российском регионе сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Устройство рухнуло в лесу, предположительно, это произошло несколько дней назад. Как утверждает Baza, дрон был светло-серого цвета с системой видеонаблюдения.

Специалистам предстоит выяснить, откуда и кем беспилотник был запущен, а также когда он упал. По одной из версий, его могли сбить во время массовой атаки на аэродром в Пскове.