Упоминание Англо-Саксонской Америки в контурных картах объяснили

Сообщение о переименовании Северной Америки в контурных картах не подтвердилось

В сентябре в соцсетях появилась фотография страницы школьных контурных карт, на которой Северная Америка названа Англо-Саксонской. Бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко написал в своем Telegram-канале, что в российских учебных изданиях переименовали Северную и Южную Америку. «Могли бы сразу переименовать в "дружественную Америку" и "недружественную Америку". К чему эта пыль в глаза?» — добавил он.

Действительно в контурных картах издательства «Просвещение» большая часть материка Северная Америка обозначена как Англо-Саксонская Америка, а материк Южная Америка — Латинская Америка.

Однако в данном случае речь идет не о физико-географическом названии материка, а об историко-географическом названии региона.

«Англо-Америка включает Соединенные Штаты и Канаду в Северной Америке, этот термин часто используется в отношении двух стран вместе», — говорится в соответствующей статье на «Википедии».

Информация о том, что в российских контурных картах Северную Америку переименовали в Англо-Саксонскую, распространилась в СМИ и социальных сетях. В частности, об этом написали RTVi, Telegram-канал NEXTA Live, KU66.RU и «Санкт-Петербург Live».

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