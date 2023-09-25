ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов

ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за необоснованного повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против сотового оператора «Мегафон» из-за повышения тарифов, которое сочла необоснованным. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным ФАС, с начала года оператор поднял цены на свои услуги для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24 процента, объясняя это ростом затрат. Однако данные финансовой отчетности «Мегафона» говорят о существенном снижении расходов компании и росте чистой прибыли, установили представители службы.

«В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО "Мегафон" нет» — указано в сообщении. Если вина оператора будет доказана, ему грозит штраф в соответствии с КоАП.

В декабре 2022 года ФАС решила провести расследование повышения тарифов рядом мобильных операторов. Проведя анализ, специалисты службы признали рост тарифов операторов Tele2 и «Билайн» обоснованным — обе компании предоставили доводы, подтверждающие рост затрат на сеть. В то же время «Мегафон» тогда обвинили в нарушении антимонопольного законодательства и выдали ему предписание о снижении тарифов. В середине сентября ФАС также анонсировала проверку повышения тарифов оператором МТС.