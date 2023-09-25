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11:11, 25 сентября 2023Россия

Два украинских дрона перехвачены в небе над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО перехватили два дрона над Курской и Брянской областями

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата в российском воздушном пространстве. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале министерства.

БПЛА самолетного типа попытались атаковать объекты на российской территории около 10:00 мск, уточнили в военном ведомстве. Дроны были перехвачены дежурными средствами ПВО над Курской и Брянской областями.

Ранее глава еще одного приграничного региона РоссииБелгородской областирассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины. В результате обстрела пострадали две женщины, у одной из которых легкая контузия. Помимо этого, в результате прямого попадания была разрушена хозяйственная постройка, а также повреждено одно из частных домовладений.

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    Алан Босиков
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