Два украинских дрона перехвачены в небе над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО перехватили два дрона над Курской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата в российском воздушном пространстве. Об этом сообщило Минобороны России в официальном Telegram-канале министерства.

БПЛА самолетного типа попытались атаковать объекты на российской территории около 10:00 мск, уточнили в военном ведомстве. Дроны были перехвачены дежурными средствами ПВО над Курской и Брянской областями.

Ранее глава еще одного приграничного региона России — Белгородской области — рассказал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины. В результате обстрела пострадали две женщины, у одной из которых легкая контузия. Помимо этого, в результате прямого попадания была разрушена хозяйственная постройка, а также повреждено одно из частных домовладений.