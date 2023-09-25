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16:30, 25 сентября 2023Силовые структуры

Вор в законе Жора Кутаисский вышел из российской тюрьмы после 14 лет

«Прайм Крайм»: из тюрьмы Енисейска вышел на волю вор в законе Жора Кутаисский
Жора Кутаисский

Жора Кутаисский. Фото: «Прайм Крайм»

Вор в законе 44-летний Сулхан Мжавия, известный также как Георгий Двалишвили и Жора Кутаисский, вышел на волю из тюрьмы особого режима в Енисейске после отбытия 14-летнего срока. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, всего авторитет провел в местах лишения свободы 27 лет за разбой, грабеж, кражи, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, хранение оружия и подделку документов.

Жору Кутаисского считают приближенным вора в законе Тариела Ониани (Таро). В 2013 году он покушался на внучатого племянника короля преступного мира Деда Хасана — Гию Свердловского. За это авторитет был коронован.

Также Мжавия с Константином Борисовым (Костыль) летом 2017 года в красноярской колонии в угоду администрации подписал «маляву» (воровское послание) о лишении вора в законе Руслана Гегечкори (Шляпа Младший) воровского титула.

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    Любовь Ширижик
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