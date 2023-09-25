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17:31, 25 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала псевдополковника за мошенничество с предпринимателями

В Ростовской области ФСБ задержала псевдополковника за миллионное мошенничество

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Ростовской области ФСБ пресекла преступную деятельность мужчины, организовавшего в составе группы схему по хищению денежных средств предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, силовики узнали, что фигурант представляется полковником ФСБ и водителем одного из руководителей службы. Затем он предлагает бизнесменам помощь в решении вопросов с органами государственной власти. На такую схему попался руководитель оборонного предприятия из Таганрога. Он попросил не привлекать его к уголовной ответственности и передал мошеннику два миллиона рублей.

В отношении псевдополковника возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

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    Екатерина Власова
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