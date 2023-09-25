ВСУ обстреляли из «Града» российское сельхозпредприятие

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате атаки было повреждено производственное помещение одного из местных сельхозпредприятий, уточнил он.

В результате обстрела никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. «Уничтожено несколько голов стада КРС (крупного рогатого скота — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Богомаз.

Ранее 25 сентября украинские войска обстреляли Белгородскую область, в результате чего пострадали две женщины. Одной из них медики диагностировали легкую контузию. Также было повреждено одно домовладение.