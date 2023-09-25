Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 25 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли из «Града» российское сельхозпредприятие

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область из РСЗО «Град»

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате атаки было повреждено производственное помещение одного из местных сельхозпредприятий, уточнил он.

В результате обстрела никто из людей не пострадал, подчеркнул губернатор. «Уничтожено несколько голов стада КРС (крупного рогатого скота — прим. «Ленты.ру»)», — добавил Богомаз.

Ранее 25 сентября украинские войска обстреляли Белгородскую область, в результате чего пострадали две женщины. Одной из них медики диагностировали легкую контузию. Также было повреждено одно домовладение.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Аварийные конструкции штаба ЧФ в Севастополе подорвут для обрушения

    Мужчина поймал рыбу с меняющим цвет голубым мясом

    Российского прокурора лишили жизни из-за замужней подруги

    Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

    Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

    Москвич заявил в полицию на сбежавшую со свидания девушку

    Роберт де Ниро не вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

    Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

    В подмосковном лесу нашли гигантского питона

    Стало известно о перегруппировке ВСУ на угледарском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости