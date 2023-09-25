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08:34, 25 сентября 2023Мир

В самой пророссийской стране ЕС выступили за прекращение военной помощи Украине

Bloomberg: экс-премьер Словакии Роберт Фицо выступил против поддержки Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, участвующий в предстоящих парламентских выборах 30 сентября, выступает за прекращение военной поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Экс-премьер, ушедший с поста в результате массовых протестов в 2018 году, также называет нынешнего словацкого президента Зузану Чапутову «американским агентом» и является активным противником вступления Киева в НАТО.

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Отмечается, что эта риторика может стать подспорьем для Фицо на выборах, поскольку Словакия, по данным агентства, является самой пророссийски настроенной страной Евросоюза.

15 сентября Еврокомиссия приняла решение не продлевать ограничения на транзит украинского зерна и иной сельхозпродукции в приграничные государства. Однако власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении эмбарго в одностороннем порядке. Украина приняла ответные меры, подав жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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    Глеб Бажуткин
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