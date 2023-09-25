Российский актер доверился криптоинвестору и лишился 10 биткоинов

Актер Ткаченко лишился 10 биткоинов и 6 млн рублей из-за мошенничества

Российский актер Артем Ткаченко лишился 10 биткоинов и шести миллионов рублей из-за мошенничества криптоинвестора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году артист по совету коллеги Павла Деревянко решил заработать на криптобизнесе. Ткаченко познакомили с предпринимателем Григорием Мулузяном, которому отдал биткоины в надежде на прибыль. Поначалу артист зарабатывал, но постепенно доходы от нового партнера перестали поступать.

Криптоинвестор заявил Ткаченко, что их бизнес лишился 20 миллионов рублей, которые пришлось возмещать Деревянко.

Летом 2022 года Мулузян вновь предложил друзьям вложиться, в итоге Ткаченко отдал ему еще шесть миллионов рублей, пока не понял, что его обманули. Артист обратился в полицию.