Медвежат Толстуна и Ворчуна выпустили в лес после реабилитации

Медвежат-найденышей Толстуна и Ворчуна выпустили в леса Коми после реабилитации

В Коми двух медвежат, которых оставила испуганная лесозаготовителями мать-медведица, после курса реабилитации выпустили в лес Прилузского района. Об этом сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич в Telegram.

По ее словам, Толстун и Ворчун в течение восьми месяцев находились в центре спасения медвежат-сирот в Тверской области.

«Они быстро научились есть, окрепли и вместе с такими же найденышами учились самостоятельно существовать в естественной среде обитания», — рассказала руководитель ведомства.

Отмечается, что медвежата были обнаружены в январе вблизи поселка Якуньель. Сотрудники лесозаготовительного предприятия случайно повредили медвежью берлогу, когда выполняли ночные работы по прокладыванию лежневки.

21 сентября сообщалось, что уникальный случай появления на свет сразу шестерых медвежат зафиксировали специалисты-охотоведы в Марий Эл. Обычно в семье медведей рождается от одного до трех детенышей. По данным департамента, численность медведя бурого в настоящий момент составляет 991 особь.

