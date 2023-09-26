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19:03, 26 сентября 2023Силовые структуры

Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов

Суд в Рязани дал 11,5 года колонии мужчине, отмывшему биткоинов на 8 миллионов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным суда, злоумышленник получал денежные средства в криптовалюте за производство наркотических средств. Всего подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация денежных средств в особо крупном размере») УК РФ. Суд рассматривал материалы по прецедентному случаю, когда перевод криптовалюты в рубли впервые приравняли к легализации. Виновный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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    Олеся Мицкевич
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