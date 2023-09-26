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11:13, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

В Египте опровергли отказ от покупки пшеницы из России

Помощник египетского министра: Каир не отказывается от закупок пшеницы из России

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Американское информационное агентство Bloomberg 20 сентября опубликовало статью, в которой утверждалось, что Египет нашел замену России по поставкам пшеницы во Франции и Болгарии. Впоследствии в Каире данные сведения опровергли и заверили, что поддерживают стратегическое партнерство с Москвой.

Журналисты указали, что получили информацию от источников, знакомых с ситуацией. Уточняется, что крупная сделка не состоялась из-за неофициальной минимальной цены на экспортируемое Россией зерно, которая была введена с целью избежать потери части выручки. При этом в тексте сказано, что в зернотрейдере Solaris и Министерстве сельского хозяйства России изданию не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Позднее первый помощник министра снабжения Египта Ибрагим Ашмави в интервью телеканалу RT Arabic опроверг информацию и заявил, что власти страны не намерены отказываться от закупок российской пшеницы. «Сообщение Bloomberg совершенно не соответствует действительности. Наши отношения с Россией являются стратегическими, и наши коммерческие отношения с ней развиваются гладко», — заключил он.

В сентябре российский Союз экспортеров зерна со ссылкой на данные статистики докладывал, что Египет по итогам первых месяцев 2023–2024 сельскохозяйственного года стал одним из ключевых импортеров пшеницы из России.

Сообщение о том, что Египет отказался от крупной сделки по покупке российской пшеницы, широко распространилось в СМИ. Однако позднее издания публиковали его опровержение, в их числе оказались РИА Новости, «Российская газета», News.ru, «Коммерсантъ», Ura.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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