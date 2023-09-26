Candy заявила о продолжении работы в России

Компания Candy заявила, что продолжает работу в России в прежнем режиме

25 сентября на сайте издания «Коммерсантъ» появилось сообщение, что китайский производитель бытовой техники Haier Group решил ликвидировать российское юрлицо принадлежащей ему итальянской компании Candy — ООО «Канди С.Н.Г.». Причиной стала низкая прибыльность. Часть сотрудников завода в Кирове будет уволена, а часть переведут в Haier. Однако информация не подтвердилась.

В пресс-службе Candy заявили, что бренд продолжает работу в России. «На текущий момент бренд Candy продолжает свое существование в России, реализация товаров и поддержка продолжаются в прежнем режиме», — говорится в сообщении компании, которое приводит РИА Новости.

В этой же материале РИА Новости опровергает данные о низкой прибыльности. Так, в мае группа «М.Видео-Эльдорадо» провела исследование, согласно которому в начале 2023 года Haier вышел в лидеры по штучным продажам холодильников и стиральных машин, находясь на втором месте годом ранее. Свои позиции в бытовой технике усилила и компания Candy.

Кроме того, информацию о ликвидации завода «Веста» в Кирове, где производят стиральные машины под брендом Candy, опроверг зампред правительства Кировской области Михаил Сандалов в своем Telegram-канале.

«Сокращений на кировском предприятии Candy не планируется, как не планируется и его ликвидации. Это уже не первая информационная спекуляция вокруг нашего завода, подобная ситуация уже была весной этого года. Хочу заверить, что ситуация на заводе Candy рабочая. Более того, весной компания провела масштабную модернизацию и нацелена на изготовление востребованных на рынке стиральных машин», — отметил чиновник.

Информация о том, что Candy решила закрыть свой бизнес в России, получила широкий охват в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»