Умер актер из сериала «Секс в большом городе» Дэвид Маккаллум

На 91-м году жизни скончался актер из «Секса в большом городе» Дэвид Маккаллум

На 91-м году жизни скончался шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум, известный по роли в сериале «Секс в большом городе». Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление его сына Питера.

Отмечается, что артист умер по естественным причинам в больнице, расположенной в Нью-Йорке (США).

Дэвид Маккаллум родился 19 сентября 1933 года в Глазго. В 1950-м в своем родном городе он принял участие в любительском спектакле «Сон в летнюю ночь», а через семь лет дебютировал в кино и в 1960-х переехал в США.

Наибольшую популярность ему принесла роль секретного агента Ильи Курякина в сериале «Агенты А.Н.К.Л», выходившем на экраны с 1964 по 1968 год. В фильмографии артиста — более ста проектов, среди которых — «Секс в большом городе», «Сапфир и Сталь», «Бэтмен против Робина», «Бэтмен: Рыцарь Готэма», «Морская полиция: Спецотдел», «Мистер и Миссис Смит» и многие другие.