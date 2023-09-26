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21:36, 26 сентября 2023Среда обитания

Хижину Шрека предложили арендовать в Шотландии

Хижину Шрека в Шотландии предложили для аренды с 13 октября

Фото: DreamWorks Animation

Дом в стиле жилища огра Шрека из одноименного мультфильма предложили снять в Шотландии. Соответствующее объявление от имени друга великана, Осла, появилось на сайте сервиса по аренде недвижимости Airbnb при участии студии Dreamworks.

Необычный дом расположен среди холмов, его точное местонахождение неизвестно. Объект является собственностью компании Ardverikie Estate. Рядом с хижиной находятся болото и табличка «Осторожно!», которые можно было увидеть в мультфильме.

Дом Шрека выполнен в форме пня, а интерьер в нем, по словам авторов объявления — в «деревенском» стиле. Многие предметы в хижине сделаны из дерева. В доме обустроены спальня и гостиная с камином. Потенциальных отдыхающих предупредили, что ванная комната находится в отдельном помещении в 20 метрах от основной жилой зоны.

По словам автора объявления, проживание в нем подойдет тем, кто ищет уединения. «Знаешь, что мне нравится в этом доме? Все. Заросший ландшафт, скромные интерьеры, красивые валуны — все это. Я не могу дождаться, когда гости своими глазами увидят этот грязный кусочек рая», — признался Осел.

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Аренда объекта для гостей будет бесплатной. Снять его на одну или две ночи смогут все желающие с активным профилем в Airbnb, начиная с 13 октября в 18 часов по местному времени. При этом предложение ограничено: остановиться в необычном доме смогут максимум три гостя в период с 27 по 29 октября. Кроме того, каждому из них должно быть не менее пяти лет. Автор объявления уточнил, что добираться до места придется за свой счет.

В июне стало известно, что в Малибу предложили арендовать розовый дом Барби из одноименного фильма.

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    Полина Кислицына
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