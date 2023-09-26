Переехавшие в Европу россияне рассказали о минусах жизни за границей

Переехавшая в Испанию россиянка пожаловалась на дорогое жилье и воровство

Российская тревел-блогерша пообщалась с переехавшими в Европу соотечественниками, которые рассказали ей о минусах жизни за границей. Своей историей она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Так, одна из ее знакомых россиянок, которая теперь живет в испанской Барселоне, пожаловалась на дорогое жилье и большое количество воров в городе.

«Я сама была свидетелем воровства несколько раз, причем было это днем. А однажды сама чуть не потеряла телефон: парень пытался вырвать из рук, я вцепилась мертвой хваткой. Несколько секунд — и он убежал. У моего друга украли пустую авоську, там на дне только ключи от квартиры были», — призналась собеседница блогерши.

Другая знакомая автора публикации, которая переехала в Италию, поделилась, что ей нравится жить и учиться в стране, однако она не уверена, что сможет найти там хорошую работу. Помимо этого, она отметила, что Италия — недостаточно технологичная страна по сравнению с Россией.

Еще один друг блогерши, который живет в Австрии, рассказал, что менталитет местных жителей «довольно своеобразный». По его словам, австрийцы зациклены на теме денег и заработка, оценивают людей по одежде, очень высокомерные, надменные, считают себя лучше всех и оскорбляются, если их сравнивают с немцами.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала три странных и смешных вопроса бывшего коллеги-американца о россиянах. По словам автора публикации, иностранец спросил у нее, всегда ли русские говорят «на здоровье», когда пьют.