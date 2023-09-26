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01:00, 26 сентября 2023Ценности

Платья с торчащими стрингами стали трендом у звезд

Фото: Amy Sussman / Getty Images North America

Платья с нижним бельем напоказ стали трендом у звезд. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Речь идет о платьях с открытой спиной, в задней части которых присутствует декор, имитирующий торчащие стринги. В частности, в подобных нарядах появлялись на публике супермодель Хейли Бибер, блогерша Лиза Коши, поп-исполнительница Рита Ора и другие инфлюэнсеры.

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Журналисты отметили, что упомянутые предметы гардероба были особенно актуальны в 2000-х годах, а в текущем сезоне вернулись в моду.

В мае обрели популярность юбки модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов.

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    Карина Черных
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