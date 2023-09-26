Платья с торчащими стрингами стали трендом у звезд

Платья с нижним бельем напоказ стали трендом у звезд. Соответствующий материал публикует Daily Star.

Речь идет о платьях с открытой спиной, в задней части которых присутствует декор, имитирующий торчащие стринги. В частности, в подобных нарядах появлялись на публике супермодель Хейли Бибер, блогерша Лиза Коши, поп-исполнительница Рита Ора и другие инфлюэнсеры.

Журналисты отметили, что упомянутые предметы гардероба были особенно актуальны в 2000-х годах, а в текущем сезоне вернулись в моду.

В мае обрели популярность юбки модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов.