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07:01, 19 мая 2023Ценности

Торчащие из-под юбок стринги стали трендом в 2023 году

Юбки с имитацией торчащих трусов-стрингов вновь вернулись в моду из 2000-х годов

Фото: Aaron Twa / Shutterstock / Fotodom

Юбки с имитацией торчащих трусов-стрингов стали трендом у знаменитостей в 2023 году. Соответствующий материал публикует Instyle.

Речь идет о юбках модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов. Отмечается, что данный предмет гардероба был особенно актуален в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь вернулся в моду. Среди звезд, последовавших тенденции, оказались модели Эмили Ратаковски и Белла Хадид.

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Модный эксперт Эмили Киркпатрик связывает растущую популярность упомянутой вещи с общим трендом на нарочитую сексуальность. «Сейчас ткань, которая имитирует стринги, украшают блестками или другой фурнитурой, чтобы обратить на них особенное внимание. Так, например, произошло с юбкой [бренда] Jacquemus», — добавила собеседница издания.

В августе 2022 года другая популярная в 2000-х вещь вновь стала модной у представителей молодого поколения. Речь тогда шла о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок — например, теннисисток и хоккеисток.

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Майя Пономаренко
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