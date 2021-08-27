Популярная в 2000-х вещь вновь стала трендом у молодежи

Юбка-шорты, которая была популярна в нулевых годах, вновь стала трендом у поколения Z

Молодые люди полюбили популярный в 2000-х предмет гардероба и запустили новый модный тренд. Об этом сообщает Independent.

Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок, например, теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward. Отмечается, что в 1959 году юбка-шорты впервые появилась в ассортименте магазина в качестве повседневной, а не спортивной одежды.

Широкую популярность описанная вещь обрела в начале XXI века, когда мировые знаменитости начали выходить в ней на публику. Среди них — американские поп-исполнительницы Кристина Агилера и Виктория Бекхэм, а также певица Бритни Спирс и звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон.

По информации издания, в 2021 году юбка-шорты вновь стала трендом благодаря платформе TikTok, на которой ролики с хештегом #scort набрали более 17 миллионов просмотров. Специалисты отмечают, что основная аудитория упомянутой соцсети — представители поколения Z, поэтому данная вещь обрела популярность именно среди молодежи.

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Так, согласно материалу, количество поисковых запросов на юбки-шорты в Google выросло на 62 процента с мая нынешнего года. В свою очередь сотрудники интернет-магазина Halara утверждают, что за последние три месяца спрос на данную вещь у покупателей увеличился на 300 процентов.

Известно, что помимо Halara, юбка-шорты также представлена в линейках таких брендов, как Marks & Spencer, Slazenger, Asos, Boohoo, Prada, Zara, H&M, Lululemon и других.

Ранее в мае популярная в 70-х прическа стала трендом среди молодежи. Речь идет о стрижке вулфкат (wolfcut), форме которой характерны короткие на макушке и удлиненные сзади волосы. Известно, что прическа была широко распространена в 70-х годах среди таких звезд, как Дэвид Боуи, Джейн Фонда и Джоан Джетт.