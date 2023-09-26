Россиянин получил срок за совершенные 26 лет назад изнасилование и расправу

В Красноярске дали 5,5 года мужчине за изнасилование и расправу в 1997 году

В Красноярске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы местного жителя, изнасиловавшего и лишившего жизни 18-летнюю девушку 26 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 27 мая 1997 года 14-летний фигурант выпивал с незнакомкой в районе дендрария Института леса в микрорайоне «Академгородок». Там он напал на новую знакомую и надругался над ней. Затем юноша решил скрыть преступление: он душил потерпевшую, ударил камнем по голове и лицу. Таким образом он расправился с ней.

Долгое время следователи не могли поймать фигуранта, однако 16 февраля 2023 года его задержали. Был установлен свидетель, который знал обстоятельства произошедшего в ту ночь.

Теперь мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.