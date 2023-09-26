Почти половина россиян столкнулись с нехваткой одного вида льготных препаратов

«Ъ»: более 40 % россиян столкнулись с нехваткой сердечно-сосудистых лекарств

Более 40 процентов россиян столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов — лекарств из категории сердечно-сосудистых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Всероссийского союза пациентов.

По данным издания, опрос более тысячи жителей 78 регионов страны показал, что почти половина, 42,5 процента из них, сталкивались с отсутствием в аптеках необходимых препаратов. Отмечается, что в прошлом году таких пациентов было еще больше — 56,2 процента.

Также данные опроса показали, что 53 процента опрошенных российских льготников были вынуждены покупать на собственные деньги препараты, которые государство должно поставлять им бесплатно.

В то же время, Россздавнадзор сообщил изданию, что жалоб от льготников, которые должны получать эти лекарства, не поступало.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одной из фармкомпаний писали, что в аптеках России возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис — препарат назначается при артериальной гипертензии, которая в ряде случаев может привести к инфаркту. По данным газеты, препарата нет в наличии ни в одной из аптек Москвы и области.