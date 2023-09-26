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18:06, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Сообщение о рассылке предупреждений от МЧС в Белгороде не подтвердилось

Информация о рассылке предупреждений об угрозе атак в Белгороде не подтвердилась

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Telegram-канал «Наш Белгород» сообщил, что пользователи мессенджера получили предупреждение об угрозе атаки беспилотников от аккаунта, который выдает себя за управление МЧС по Белгородской области.

Аккаунт, с которого идет рассылка, не имеет отношения к белгородскому управлению МЧС России. Например, в настоящем аккаунте ведомства стоит другая аватарка. Кроме того, фейковый аккаунт имеет другое название.

Управление МЧС России по Белгородской области не рассылает информацию об угрозе атак в Telegram, а отправляет СМС-сообщения. Кроме того, данных об угрозе нет ни на официальном сайте МЧС, ни в соцсетях управления.

Информация о рассылке с призывом к белгородцам спуститься в укрытие не распространилась в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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