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14:04, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле отреагировали на отказ президента Молдавии сотрудничать с Россией

Песков: Молдавия усматривает в европейских ценностях отрицание всего российского

Фото: Giannis Panagopoulos / Globallookpress.com

Молдавия усматривает в европейских ценностях отрицание всего российского, что является ошибкой. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова президента республики Майи Санду об отказе сотрудничать с Россией, передает РИА Новости.

«Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что ни говорил», — заявил представитель Кремля, подчеркнув, что молдавское правительство допускает ошибку, считая необходимым разрушить связи с Москвой ради отношений с западноевропейскими странами.

Песков предупредил, что цену этой ошибки «будет платить народ этой страны».

Ранее Санду заявила, что ради продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией. Она заявила, что поддержка европейских ценностей важна не только на словах. «Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями. Потому что недостаточно говорить, что мы и с Европой, и с Москвой, и со всеми», — пояснила Санду.

Главы республики также добавила, что считает веру в демократию просто разговорами, если политик не демонстрирует соответствующую приверженность в ежедневной работе.

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    Виктория Кондратьева
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