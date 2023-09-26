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08:51, 26 сентября 2023Силовые структуры

Пьяный рецидивист с вилкой напал на юных футболистов в хостеле

В Москве пьяный иностранец напал на шестерых юных футболистов с вилкой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В московском хостеле 44-летний пьяный гражданин Киргизии залез через окно в одну из комнат, где было шесть 17-летних футболистов, схватил вилку и начал угрожать ею юным спортсменам. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, несколько дней назад мужчина сам жил в этом хостеле. Спортсмены же приехали в Москву вместе с тренером на просмотры в футбольные школы. Инцидент произошел поздно вечером. При этом ранить нападавший никого не успел, потому что на шум быстро прибежали взрослые и скрутили его.

В результате полиция доставила мужчину в отдел. Силовики уже выяснили, что ранее он был судим за истязание, за оскорбление военнослужащего и дважды за уклонение от воинской службы.

Ранее в московский хостел в 1-ом Силикатном проезде вызвали экзорциста для изгнания джинна из 18-летнего мигранта.

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    Варвара Митина
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