Бойца на голых кулаках Ивана Галичева задержали с наркотиками в Москве

В Москве с пакетом марихуаны задержали бойца Top Dog Ивана Галичева

В Москве задержали с наркотиками бойца Ивана ака Галича (Галичева). Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летний мастер рукопашного боя после встречи с неизвестным дилером отправился отдыхать на Старый Арбат. Поведение бойца показалось окружающим странным, вскоре мужчина был задержан прибывшими сотрудниками полиции.

При досмотре силовики обнаружили у Галичева 13 граммов неизвестного вещества, которое, как показала экспертиза, является марихуаной. При этом, по данным Telegram-канала Shot, Галичев является бойцом лиги TOP DOG — однако в самой лиге опровергли данную информацию.

«Иван Галичев не является бойцом лиги TOP DOG. Единственный бой в лиге он провел три года назад, на заре нашего промоушена. За его судьбой после этого поединка мы не следили. Нам жаль, что его жизненный путь пересекся с миром наркотиков», — сообщили «Ленте.ру» представители TOP DOG.

В отношении спортсмена завели уголовное дело по статье о незаконном приобретении и сбыте наркотиков. На время расследования его заключили в СИЗО.