В Крыму опровергли информацию об эвакуации жителей
Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию об эвакуации жителей полуострова.
Соответствующие сообщения появились в сообществах в Telegram. В публикациях говорится, что глава Крыма Сергей Аксенов объявил эвакуацию местных жителей в другие российские регионы. «В связи с нарастающей угрозой военных действий на территории Крыма, а также последующим переходом в юрисдикцию Украины, объявляем о начале эвакуации в РФ», — говорится в сообщениях.
Официального обращения главы Крыма не приводятся. Указ об эвакуации жителей не опубликован на сайте правительства республики.
Крючков назвал эти сообщения вбросами. «Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной, информации в СМИ и на верифицированых официальных страницах», — написал он. Крючков также посоветовал местным жителям отписаться от неизвестных сообществ, в которые их добавляют.
Информация о том, что в Крыму проводится эвакуация, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».