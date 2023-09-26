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12:23, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

В Крыму опровергли информацию об эвакуации жителей

Советник главы Крыма опроверг информацию об эвакуации жителей

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию об эвакуации жителей полуострова.

Соответствующие сообщения появились в сообществах в Telegram. В публикациях говорится, что глава Крыма Сергей Аксенов объявил эвакуацию местных жителей в другие российские регионы. «В связи с нарастающей угрозой военных действий на территории Крыма, а также последующим переходом в юрисдикцию Украины, объявляем о начале эвакуации в РФ», — говорится в сообщениях.

Официального обращения главы Крыма не приводятся. Указ об эвакуации жителей не опубликован на сайте правительства республики.

Крючков назвал эти сообщения вбросами. «Ничего нового, просто напоминаем, что доверяем только официальной, информации в СМИ и на верифицированых официальных страницах», — написал он. Крючков также посоветовал местным жителям отписаться от неизвестных сообществ, в которые их добавляют.

Информация о том, что в Крыму проводится эвакуация, не получила распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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