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11:00, 26 сентября 2023Силовые структуры

Преподаватель российского университета получила взятку от студента

В Оренбурге преподавателя университета обвинили в получении взятки от студента

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Оренбурге следователи возбудили дело против старшего преподавателя одного из университетов города за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с сентября 2019 по июнь 2020 года женщина получила от студента 205 тысяч рублей за успешную сдачу всех зачетов и экзаменов без проверки знаний.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Обвиняемая сейчас проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

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    Екатерина Власова
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