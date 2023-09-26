Преподаватель российского университета получила взятку от студента

В Оренбурге преподавателя университета обвинили в получении взятки от студента

В Оренбурге следователи возбудили дело против старшего преподавателя одного из университетов города за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с сентября 2019 по июнь 2020 года женщина получила от студента 205 тысяч рублей за успешную сдачу всех зачетов и экзаменов без проверки знаний.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Обвиняемая сейчас проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.