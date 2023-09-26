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10:10, 26 сентября 2023Силовые структуры

Российские полицейские отказались помочь пострадавшему и попали под следствие

На Сахалине полицейские применили шокер и не вызвали пострадавшему скорую

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Сахалине полицейские приехали по вызову и не помогли пострадавшему. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, в январе майор и сержант приехали в бар «Медведь» в городе Анива, их вызвали сотрудники заведения. В баре правоохранители увидели мужчину в крови, лежащего без сознания. Очевидцы рассказали, что он упал с табуретки. Полицейские решили, что гражданин пьян, и помощь ему не нужна. Скорую помощь ему не вызвали, но применили электрошокер — якобы для того, чтобы привести пострадавшего в чувство. Однако этого не произошло, и силовики уехали.

Позже пострадавшего все-таки доставили в больницу, но спасти не успели: из-за полученных травм у него начался отек мозга.

Сначала в отношении полицейского с шокером возбудили дело о превышении полномочий, но в конце июля следователи возбудили против майора и сержанта еще и дело о халатности.

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    Екатерина Власова
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