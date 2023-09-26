Десятки тысяч московских школьников начали учиться по-новому

Ракова: более 37 тысяч московских школьников начали учиться по новому стандарту

С сентября 2023 года в предпрофессиональных классах 360 школ Москвы начал действовать новый образовательный стандарт. В «предпрофах» обучается более 37 тысяч учеников 10-х и 11-х классов — более трети всех старшеклассников города, отметила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сбалансированные образовательные программы предполагают не только углубленное изучение тех предметов, которые понадобятся школьникам для освоения профессии, но и всестороннее знакомство с ними. В рамках обучения в предпрофессиональных классах московские школьники получают знания и навыки для будущих профессий, а также первичные рабочие специальности. Всего в столичных школах действует шесть направлений подготовки: это ИТ, предпринимательские, медицинские, инженерные, психолого-педагогические и медиаклассы.

Обучение в предпрофессиональном классе — не просто профориентация: теперь, благодаря новому стандарту, заканчивая школу, каждый выпускник такого класса будет иметь набор практических навыков, выработанных на современном оборудовании, опыт взаимодействия с потенциальным работодателем на предприятии, собственное научное исследование или разработку, свидетельство о получении рабочей профессии и, самое главное, четкое осознание того, кем же он хочет стать, когда вырастет Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Новый стандарт предпрофессионального образования разработали и апробировали в 2022-2023-м учебном году. По статистике более 90 процентов выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы, в том числе в те, которые являются партнерами предпрофессиональных классов и на базе которых дети проходили подготовку, добавила Ракова.

Что входит в новый стандарт предпрофессионального образования? Углубленное изучение профильных для отрасли предметов. Это необходимо для получения знаний, которые пригодятся для успешной сдачи ЕГЭ и обучения в вузе, а в будущем и в профессии;

Обязательные предпрофессиональные спецкурсы. Это поможет школьникам сформировать первые практические навыки;



Комплексная экскурсионная программа на предприятия. Знакомство с представителями отрасли помогает понять не только производственные задачи, но и особенности профессиональной культуры той или иной сферы;

Получение профессии на базе колледжа. Это даст школьникам представление о выбранной сфере на всех уровнях, чтобы в будущем они понимали полную цепочку производственного процесса, задачи и потребности всех его участников. Выпускникам же выдадут свидетельства о квалификации, которые те при желании использовать при трудоустройстве;

Проектно-исследовательская деятельность в вузах. Школьники развивают проектное и исследовательское мышление, работая в реальной научно-образовательной среде под руководством опытных наставников из вузов. Они разрабатывают проекты и защищают их на научно-практических конференциях. Победители и призеры получают дополнительные баллы к ЕГЭ, что повышает шансы на поступление;

Сбалансированная учебная нагрузка. Темы не повторяются, школьники всегда изучают разные аспекты выбранных направлений.

Подробнее узнать о программах предпрофессиональных классов и их взаимодействии с колледжами и вузами можно на сайте «Школа.Москва».