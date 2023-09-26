Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках

Американская теннисистка Серена Уильямс оценила фотографии телезвезды Ким Кардашьян с теннисного корта. Соответствующие снимки и комментарии появились на странице последней в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенf).

Кардашьян опубликовала серию кадров, на которых она позирует в оверсайз-рубашке и бикини розового цвета из ассортимента люксового бренда Chanel. При этом волосы предпринимательница заплела в косу, а из аксессуаров на ней были — солнцезащитные очки и два колье с крестами. От макияжа она отказалась.

На одном из размещенных фото бизнесвумен позировала босиком, держа ракетку в руках. Уильямс высмеяла приятельницу в комментарии под публикацией. «Так точно не стоит держать ракетку. Очевидно, что мне нужно преподать тебе несколько уроков», — высказалась спортсменка, добавив два эмодзи в виде сердца. Кардашьян пока никак не отреагировала на ее слова.

Серена Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде. У нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них — за победу в соревнованиях в парном разряде). Она завершила карьеру в 2022 году.