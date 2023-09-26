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20:38, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Российская порноактриса раскрыла разницу заработка мужчин и женщин в индустрии

СюжетКурс доллара:
Полина Марченко

Полина Марченко. Кадр: NEWS ru | Новости, репортажи, эксклюзивы / YouTube

Российская порноактриса Полина Марченко, известная как Luxury Girl, заявила, что женщинам платят за съемку в фильмах для взрослых больше, чем мужчинам. Об этой разнице в заработке она рассказала в интервью, доступном на YouTube-канале NEWS.ru.

Марченко отметила, что за участие в сцене одного типа актриса и актер получат разный гонорар. «Допустим, в Европе 700 евро (...) девушке платят, парню платят 300 евро. Или для Америки: девушке заплатят 1100 долларов, а парню заплатят 400-500», — раскрыла она. Порнозвезда также подчеркнула, что в Европе сотрудники индустрии откровенного контента зарабатывают меньше, чем в США.

Ранее Марченко рассказала о своем доходе. Она заявила, что за пять лет работы в этой сфере заработала 5 миллионов долларов (примерно 482 миллиона рублей по текущему курсу).

Luxury Girl снимается в порнофильмах вместе с супругом. В марте 2022 года она получила награду от сервиса Pornhub за лучшее исполнение орального секса. Порноактриса также режиссирует фильмы для взрослых.

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    Мария Большакова
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