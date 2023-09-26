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20:03, 26 сентября 2023Путешествия

Пассажирка хитростью проникла в бизнес-зал с дресс-кодом и восхитила подписчиков

Пассажирка в бигуди соврала о болезни кожи и проникла в бизнес-зал с дресс-кодом

Фото: Terry Whalebone / Wikimedia

Пассажирка с накрученными на бигуди волосами хитростью проникла в бизнес-зал аэропорта с дресс-кодом и получила множество восхищенных комментариев подписчиков. Подробностями истории поделилось издание Manchester Evening News.

По данным источника, 47-летняя британка по имени Лиза Коннор (Lisa Connor) летела с подругами на вечеринку в Испанию из аэропорта Манчестера. Чтобы прическа не потеряла объем в поездке, Коннор решила отправиться в путешествие в бигуди.

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Однако когда британка приехала в аэропорт и попыталась попасть в бизнес-зал, ее не пустили, сославшись на дресс-код. Тогда подруга туристки посоветовала ей прикрыть валики на липучке цветным шелковым платком. Коннор соврала сотруднице аэропорта о том, что у нее болезнь кожи головы, и смогла попасть в помещение.

Пассажирка рассказала свою историю на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Сотни людей оценили находчивость британки и назвали ее «дерзкой бунтаркой».

Ранее пассажир самолета обманом получил больше места для себя и своей девушки и вызвал споры среди пользователей сети. Герой видео взял завернутые в плед вещи и сделал вид, что держит в руках ребенка.

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    Марина Черняк
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