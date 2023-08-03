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17:45, 3 августа 2023Путешествия

Пассажир обманом получил больше места в самолете и вызвал споры в сети

Пассажир притворился, что путешествует с ребенком ради второго места в самолете

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир самолета обманом получил больше места для себя и своей девушки и вызвал споры среди пользователей сети. Об этом его попутчица рассказала в ролике в TikTok, на что обратило внимание Express.

Рейс выполняла авиакомпания Southwest Airlines, правила которой позволяют свободно выбирать место на борту. Герой видео взял завернутые в плед вещи и сделал вид, что держит в руках ребенка. Путешественник качал младенца, пока рядом проходили остальные пассажиры, искавшие кресло. Чтобы не мешать притворявшемуся молодым отцом мужчине, никто не стал садиться между ним и его девушкой.

Многие подписчики остались в восторге от хитрости автора ролика. «Хороший трюк», «Я бы даже включил звук плачущего ребенка на телефоне», — писали пользователи. Однако были и те, кто посчитал обман ради второго места в самолете бесстыдным поступком. «Я намеренно сяду посередине, чтобы насолить людям, которые так делают», — заключил один из юзеров.

Ранее пассажир самолета обманул авиакомпанию, чтобы не платить за перевес багажа, и вызвал споры в сети. Свой опасный способ избежать доплаты он показал в TikTok. Так, пользователь с ником @christieswadlingg опубликовал видео, на кадрах которого он стоит возле стойки регистрации на рейс в аэропорту. Мужчина положил чемодан на ленту для измерения веса, при этом одной ногой незаметно приподняв край багажа.

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    Зарина Дзагоева
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