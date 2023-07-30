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14:05, 30 июля 2023Путешествия

Пассажир нашел опасный способ не платить за багаж в полете и вызвал споры в сети

Пассажир обманул авиакомпанию, чтобы не платить за багаж, и показал это в TikTok

Фото: Michal Parzuchowski / Unsplash

Пассажир самолета обманул авиакомпанию, чтобы не платить за перевес багажа, и вызвал споры в сети. Свой опасный способ избежать доплаты он показал в TikTok. Внимание на это обратило внимание издание The Daily Dot.

Так, пользователь с ником @christieswadlingg опубликовал видео, на кадрах которого он стоит возле стойки регистрации на рейс в аэропорту. Мужчина положил чемодан на ленту для измерения веса, при этом одной ногой незаметно приподняв край багажа. Таким образом путешественник смог обмануть систему.

Несмотря на радость автора видео, не все его подписчики посчитали лайфхак удачным. Пользователи заметили, что пассажир подвергает опасности попутчиков, не соблюдая правила провоза багажа. «Это для твоей же безопасности... А теперь представь, что все в самолете так делают», — заключил один из юзеров.

Ранее еще одна изобретательная пассажирка нашла способ не доплачивать за перевес и надела на себя часть вещей из чемодана. Таким образом, на ней оказались три пары брюк и шорт, пять рубашек и три куртки общим весом 2,5 килограмма. В таком виде девушка отправилась на посадку.

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    Зарина Дзагоева
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