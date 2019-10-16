Изобретательная пассажирка нашла способ избежать доплаты за перевес чемодана

Изобретательная пассажирка нашла способ не доплачивать за перевес и надела на себя часть вещей из чемодана. Об этом сообщает Mirror.

Когда путешественница Гель Родригес пришла на стойку регистрации с чемоданом, сотрудница аэропорта объявила, что ее багаж слишком тяжелый. Тогда туристка открыла сумку и начала надевать на себя все подряд.

Таким образом, на Родригес оказались три пары брюк и шорт, пять рубашек и три куртки общим весом 2,5 килограмма. В таком виде девушка отправилась на посадку.

Позже она сфотографировала свой наряд и опубликовала в социальных сетях. Ее пост стал вирусным и собрал множество восторженных комментариев.

Это не первый раз, когда путешественники надевают на себя часть одежды, чтобы не платить за перевес в аэропорту. Так, в июле шотландец Джон Ирвин надел восемь килограммов одежды, когда возвращался с семьей из Ниццы в Эдинбург авиакомпанией EasyJet. На стойке регистрации туристу сообщили, что его багаж весит на восемь килограммов больше допустимого, однако Ирвин отказался доплачивать за перевес.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!