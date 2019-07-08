Изобретательный турист нашел способ не платить за перевес багажа в аэропорту

Изобретательный пассажир нашел способ не доплачивать за перевес багажа в аэропорту и надел восемь килограммов одежды на себя. Об этом сообщает Metro.

Шотландец Джон Ирвин возвращался с семьей из Ниццы в Эдинбург авиакомпанией EasyJet. На стойке регистрации туристу сообщили, что его багаж весит на восемь килограммов больше допустимого, однако Ирвин отказался доплачивать за перевес.

Он надел всю лишнюю одежду на себя, несмотря на то, что на улице была 30-градусная жара. Его 17-летний сын Джош Ирвин снял на видео, как его отец надевает рубашки и джемперы, и разместил ролик в Twitter.

«Девушка за стойкой спросила нас, не хотим ли мы доплатить, но мой папа просто посмотрел на нее, быстро открыл чемодан и надел на себя около 15 джемперов», — пояснил Джош.

Он добавил, что это развеселило персонал, но осложнило прохождение пункта досмотра, так как охранники подумали, что его отец пытается пронести что-то под одеждой. Тем не менее шотландцам удалось попасть в самолет.

В апреле пассажирка авиакомпании Thomas Cook Натали Винн нашла способ сэкономить на путешествии и надела на себя вещи из багажа. Натали Винн рассказала, что сотрудник авиакомпании остановил ее перед посадкой на рейс и заявил, что ее чемодан слишком тяжелый. Тогда девушка надела часть вещей на себя, чтобы избежать доплаты.

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