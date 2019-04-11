Туристка нашла изобретательный способ не платить за багаж в самолете

Пассажирка авиакомпании Thomas Cook Airlines Натали Винн нашла способ сэкономить на путешествии и надела на себя половину вещей из багажа. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудник авиакомпании остановил Натали Винн перед посадкой на рейс до Канарских островов и заявил, что ее чемодан весит 9,4 килограмма — на 3,4 килограмма больше нормы провоза ручной клади.

Пассажирку попросили зарегистрировать ее чемодан как полноценный багаж и доплатить за него 118 долларов. Тогда девушка открыла его и надела на себя семь платьев, две пары обуви, двое шорт, юбку и кардиган.

«Единственный, кто был недоволен происходящим, — женщина на стойке регистрации. Но она все равно разрешила мне пройти в самолет», — поделилась Винн, добавив, что едва не потеряла сознание от жары.

По словам девушки, когда она зашла в самолет в таком виде, другие пассажиры смеялись над ней, а некоторые даже предлагали упаковать ее вещи в свой багаж.

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Сотрудники Thomas Cook оценили изобретательность девушки и сравнили ее поступок с одним из эпизодов популярного в 90-х сериала «Друзья». В этом эпизоде Джо надел на себя весь гардероб Чендлера из мести.

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