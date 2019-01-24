Казахстанцы сдали друга в багаж и поплатились

Пятеро жителей Казахстана сдали в багаж в аэропорту Алма-Аты своего друга и сняли это на видео. Об этом сообщается на странице аэропорта Алма-Аты в Facebook.

Вечером 23 января пятеро казахстанцев в возрасте от 20 до 26 лет подошли к стойке регистрации багажа на рейс компании Qazaq Air в Астану. Поскольку вес их чемодана значительно превышал допустимые к бесплатному провозу 23 килограмма, пассажиров попросили заплатить за перевес.

Тогда казахстанцы отошли от стойки регистрации и начали открывать чемодан. Как только из него показалась рука их друга, сотрудники аэропорта вызвали представителей службы авиационной безопасности и линейного отдела внутренних дел (ЛОВД).

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Они задержали нарушителей, и сейчас им грозит штраф или 20 суток ареста за мелкое хулиганство.

Отмечается, что казахстанцы снимали все происходящее на видео и позже хотели выложить это в интернет.

В июне россиянин провез в своем чемодане девять видов различных животных — от скорпионов до змей. Мужчина летел из Вьетнама в Россию через Стамбул, но после приземления не стал забирать свой багаж, в связи с чем его направили обратно в Стамбул. Там сотрудники таможенного контроля обнаружили в багаже россиянина контейнеры с черепахами, ящерицами, скорпионами, лягушками и змеями.

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