Турист отказался выбрасывать молоко на таможне и выпил 2,5 литра залпом

Гражданин Китая выпил 2,5 литра молока на таможенном досмотре, чтобы не выбрасывать продукт в мусорку. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель Чжэнчжоу (городской округ в провинции Хэнань) собирался пронести трехлитровую канистру с молоком через таможню аэропорта в Австралии, несмотря на то, что ее объем в 30 раз превышал допустимые нормы провоза жидкости в ручной клади. Когда сотрудники ознакомили его с правилами, мужчина открыл бутылку и залпом выпил все ее содержимое.

Друг китайца снял все происходящее на видео. Выяснилось, что мужчины хотели провезти молоко домой, потому что купили его по очень низкой цене. «Молоко в Австралии стоит на порядок дешевле! Оно там дешевле, чем вода», — рассказали они.

Издание отмечает, что в крупных австралийских супермаркетах литр молока продается по цене в один австралийский доллар (46 рублей), в то время как в Китае его стоимость составляет 60 юаней (около 600 рублей).

В январе пятеро жителей Казахстана сдали в багаж в аэропорту Алма-Аты своего друга и сняли это на видео. Мужчины в возрасте от 20 до 26 лет подошли к стойке регистрации багажа на рейс компании Qazaq Air в Астану. Поскольку вес их чемодана значительно превышал допустимые к бесплатному провозу 23 килограмма, пассажиров попросили заплатить за перевес.

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