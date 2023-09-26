ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов районе Новодонецкого

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили опорный пункт украинских войск, а также разгромили три разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации уничтожен опорный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов в районе Новодонецкого», — отметил собеседник агентства.

Чехов указал, что огнем артиллерии также пресечена деятельность трех разведгрупп ВСУ в районах Урожайного и Червоного и пикап с националистами в районе Левадного. Кроме этого, поражены пункты временной дислокации 79-й штурмовой бригады в Новомихайловке и 72-й механизированной бригады в Константиновке. Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» поразил пункт временной дислокации 127-й бригады теробороны в Зеленом Поле.

Ранее Олег Чехов рассказал, как российская боевая авиация уничтожила два склада Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.