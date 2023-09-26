Появилось видео уничтожения российскими спецназовцами пикапа ВСУ под Артемовском

Российский спецназ «Викинг» разбил дронами-камикадзе пикап ВСУ под Артемовском

«РИА Новости» / Telegram

Бойцы российского отряда спецназа «Викинг» с помощью дронов-камикадзе разбили пикап Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был спрятан в частном секторе на артемовском направлении. Уничтожение техники противника попало на видео, передает РИА Новости.

Судя по кадрам, вначале пикап был обнаружен расчетом разведывательного беспилотника, а затем по цели ударили два FPV-дрона.

Ранее в США признали, что активное применение Россией небольших дронов-камикадзе, к примеру беспилотника «Ланцет», для атак на бронетехнику, артиллерийские части и другую военную технику на Украине является важным тактическим методом ведения боевых действий. Боевым дебютом нового «Ланцета» стал удар по МиГ-29 ВСУ.