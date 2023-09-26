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03:02, 26 сентября 2023Россия

Названа возможная причина очередного подорожания услуг такси в России

В Госдуме предложили ограничить парковку такси в жилых дворах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к руководству Госавтоинспекции с предложением ограничить парковку автомобилей такси в жилой зоне. Эксперты считают, что подобные ограничения могут привести к росту тарифов. Об этом пишут «Известия».

Чернышов предлагает руководителю Госавтоинспекции запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. По мнению парламентария, этого времени достаточно, чтобы дождаться и высадить пассажиров, выгрузить их багаж, а также «решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам».

Также он предложил выдавать лицензии на работу в такси только тем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых в собственности или аренде есть парковка для хранения имеющихся у них автомобилей такси.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что реализация этих предложений неизбежно приведет к росту тарифов на такси. В случае введения этого запрета владельцам и арендаторам автомобилей придется покупать или снимать машино-места на паркингах, что приведет к дополнительным расходам.

По его словам, покупка места на паркинге обойдется примерно в 1 миллион рублей, и эти траты неизбежно будут включены в тариф на перевозку. «Соответственно, и поездка на такси для конечного потребителя в этом случае станет заметно дороже», — подчеркнул эксперт.

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    Екатерина Подвигина
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