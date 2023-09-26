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23:08, 26 сентября 2023Мир

В Пентагоне высказались о тестировании оружия для ВСУ

Пентагон: остановка финансирования повлияет на тестирование оружия для ВСУ

Фото: Alexander Drago / Reuters

Заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант заявил, что возможная остановка финансирования правительства США повлияет на тестирование оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе предстоит тестирование оборудования для Украины, но если не будет договоренности в каком-то виде, испытания не состоятся», — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщала, что власти Соединенных Штатов не стали официально объявлять о поставке Вооруженным силам Украины оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы Россия об этом не узнала. Такое решение было принято, чтобы не предупреждать российскую сторону, которая в случае, если бы о поставках было объявлено, могла бы «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».

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    Марина Совина
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