В ВСУ назвали огромной проблемой превосходство ВС России в воздухе

Военный ВСУ «Роло»: превосходство ВС России в воздухе стало огромной проблемой

Превосходство Вооруженных сил (ВС) России в воздухе стало огромной проблемой для украинской армии. Об этом рассказал командир 1-го батальона 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Роло» в интервью ABC News.

«Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно быть к этому готовыми», — сказал военный, назвав Российскую армию «технологически продвинутой».

По его словам, ВСУ имеют мало возможностей для противостояния вертолетам Ка-52 «Аллигатор», которые могут стрелять бронебойными ракетами с большого расстояния.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что российские танки Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата» по своим характеристикам превосходят американские Abrams, которые были переданы украинской армии.