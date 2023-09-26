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12:15, 26 сентября 2023Бывший СССР

В ВСУ назвали огромной проблемой превосходство ВС России в воздухе

Военный ВСУ «Роло»: превосходство ВС России в воздухе стало огромной проблемой

Фото: РИА Новости

Превосходство Вооруженных сил (ВС) России в воздухе стало огромной проблемой для украинской армии. Об этом рассказал командир 1-го батальона 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Роло» в интервью ABC News.

«Это будет долгая и тяжелая война, и нам нужно быть к этому готовыми», — сказал военный, назвав Российскую армию «технологически продвинутой».

По его словам, ВСУ имеют мало возможностей для противостояния вертолетам Ка-52 «Аллигатор», которые могут стрелять бронебойными ракетами с большого расстояния.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что российские танки Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата» по своим характеристикам превосходят американские Abrams, которые были переданы украинской армии.

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    Алевтина Запольская
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