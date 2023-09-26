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08:14, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Девушка решила оригинально пошутить на свадьбе сестры и была выгнана

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее сестра, которая должна была вручать кольца на церемонии бракосочетания, решила оригинально пошутить на ее свадьбе и была выгнана с мероприятия. Девушка пришла на торжество в костюме планеты Сатурн и отказалась менять свой наряд.

Автор поста написала, что недавно вышла замуж, а ее свадьба была в космической тематике. «У нас были звездные украшения, галактический мраморный торт», — отметила она.

Героиня истории рассказала, что кольца на церемонии бракосочетания им с мужем должна была вручить ее сестра, с которой они очень близки. «Сестра пришла на мою свадьбу в костюме Сатурна — она буквально была одета в костюм планеты», — пожаловалась она. Рассказчица добавила, что в пригласительных они с супругом подчеркнули, что свадьба, несмотря на необычную тематику, будет строго официальной.

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«Мы с сестрой любим шутить, поэтому я посмеялась и попросила ее подготовиться к свадьбе, так как торжество скоро начнется, но она заявила, что не собирается переодевать костюм и хочет принести нам с мужем кольца в этом наряде», — возмутилась автор. Девушка объяснила свое решение тем, что гости оценят шутку, так как у Сатурна есть кольца, а она будет нести кольца на церемонии.

«Это был самый важный день в моей жизни, и я ожидала, что моя сестра отнесется к этому серьезно», — заявила автор поста. В итоге, как отметила героиня истории, она поставила сестре условие: либо она меняет наряд, либо уходит. «Она обвинила меня в том, что я драматизирую, и ушла с моей свадьбы», — заключила она.

В комментариях под постом многие назвали шутку действительно смешной, но отметили, что сестра автора должна была вовремя остановиться и переодеться в нормальную одежду. По мнению большинства пользователей, сестра рассказчицы поступила неправильно.

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    Олег Давыдов
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