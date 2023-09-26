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12:30, 26 сентября 2023Путешествия

Российская компания займется управлением отеля в Грузии

ZONT Hotel Group займется управлением пятизвездочного отеля в Тбилиси

Фото: ZONT Hotel Group

Российская ZONT Hotel Group подписала контракт с крупнейшим грузинским девелопером GINO Holding на управление пятизвездочным отелем GINO Seaside Tbilisi Hotel по модели «аренда». Об этом сообщили в ZONT Hotel Group.

Отель расположен на побережье Тбилисского моря в шаговой доступности от аквапарка, насчитывает 215 комнат, включая люксы. Для отдыха гостям доступно несколько ресторанов и открытый бассейн, а бизнес-туристы могут воспользоваться двумя конференц-залами вместимостью до 300 человек.

Фото: ZONT Hotel Group

Выход российской компании на рынок гостиничного бизнеса Грузии — продолжение политики восстановление турпотока и нормализации отношений между государствами после возобновления прямого авиасообщения в мае. GINO Seaside Tbilisi Hotel с 1 октября будет включен в программу лояльности ZONT Hotel Group с полным начислением и списанием баллов путешественников. На сегодняшний день в программе зарегистрированы более 17 тысяч участников.

ZONT Hotel Group — российская гостиничная компания, которая специализируется на аренде отелей с гарантированным доходом собственников. В портфеле компании 16 отелей, расположенных в Москве и Подмосковье, Омске, Елабуге и Алтайском крае c общим фондом более 2,5 тысячи номеров. Годовой оборот компании за 2022 год составил более трех миллиардов рублей.

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    Варвара Кошечкина
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