Неспособность танков Abrams изменить ситуацию на фронте объяснили

Военный Дандыкин заявил, что танки Abrams не поменяют ситуацию в зоне СВО

Американские танки Abrams, поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) не способны значительно изменить ситуацию на фронте: стране поставили только один батальонный комплект. Он способен обеспечить определенные тактические успехи, но не более. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это неплохой танк, но поставлен только один батальонный комплекс, 31 танк. Кроме того, американцы постарались снять с них все, что потенциально могло бы представлять интерес в случае попадания машин в руки России. Это, естественно, в какой-то степени скажется на эффективности танков», — считает Дандыкин.

По словам военного, сегодня у Украины наблюдается значительный дефицит танков: многие из них были выбиты во время контрнаступления. Но даже у Abrams, как отметил Дандыкин, есть свои уязвимые места. К примеру, броня недостаточно толстая в некоторых точках.

«Работают наши беспилотники, идет наблюдение. Работают также и вертолетчики, противотанковые комплексы. Конечно, с этими танками можно добиться небольшого тактического успеха с последующим откатом. Но также надо понимать, что танки придется обслуживать, ремонтировать, а это не советская машина. Abrams придется везти как минимум в Польшу», — заметил военный.

Ранее американское СМИ сообщило, что танки M1 Abrams не помогут ВСУ значительно изменить ситуацию на поле боя. Автор статьи указал, что российские минные поля представляют собой серьезное препятствие для гусеничной техники.