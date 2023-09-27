Российские войска уничтожили украинских диверсантов в Херсонской области

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Помимо того, за сутки на херсонском направлении противник потерял более 45 бойцов, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему M777.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие пресекли действие украинской ДРГ в Донецкой народной республике. В оборонном ведомстве уточнили, что диверсанты были уничтожены в районе населенного пункта Урожайное. Данных о количестве группы в ведомстве не привели.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.