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15:25, 27 сентября 2023Россия

Российские войска уничтожили украинских диверсантов в Херсонской области

Минобороны России отчиталось об уничтожении украинской ДРГ в Херсонской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Ольговка Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Помимо того, за сутки на херсонском направлении противник потерял более 45 бойцов, три автомобиля и американскую артиллерийскую систему M777.

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Ранее стало известно, что российские военнослужащие пресекли действие украинской ДРГ в Донецкой народной республике. В оборонном ведомстве уточнили, что диверсанты были уничтожены в районе населенного пункта Урожайное. Данных о количестве группы в ведомстве не привели.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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    Никита Абрамов
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