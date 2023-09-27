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19:40, 27 сентября 2023Среда обитания

Стало известно об открытии памятника Борису Моисееву

РИА Новости: в честь Бориса Моисеева открыли памятник в Москве

Фото: Геннадий Черкасов / «МК»

В Москве открыли памятник в честь заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Об этом стало известно в среду, 27 сентября, агентству РИА Новости.

«В день его памяти, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию», — поделился информацией директор певца Сергей Горох. Он рассказал, что монумент представляет собой фрагмент из любимого танцевального номера Моисеева — «Боли разлуки». Автором памятника на месте упокоения артиста стал скульптор Филипп Трушин.

Горох также поблагодарил певицу Аллу Пугачеву за помощь в создании монумента. По его словам, та постоянно была на связи и давала ценные советы относительно того, как именно должен выглядеть памятник, посвященный ее другу.

В сентябре стало известно, что на месте упокоения музыканта Юрия Шатунова в Москве установили статую из бронзы. Ее выполнила скульптор Виктория Тищенко.

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    Полина Кислицына
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