Стало известно об открытии памятника Борису Моисееву

РИА Новости: в честь Бориса Моисеева открыли памятник в Москве

В Москве открыли памятник в честь заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Об этом стало известно в среду, 27 сентября, агентству РИА Новости.

«В день его памяти, сегодня, на Троекуровском кладбище мы открываем скульптурную композицию», — поделился информацией директор певца Сергей Горох. Он рассказал, что монумент представляет собой фрагмент из любимого танцевального номера Моисеева — «Боли разлуки». Автором памятника на месте упокоения артиста стал скульптор Филипп Трушин.

Горох также поблагодарил певицу Аллу Пугачеву за помощь в создании монумента. По его словам, та постоянно была на связи и давала ценные советы относительно того, как именно должен выглядеть памятник, посвященный ее другу.

В сентябре стало известно, что на месте упокоения музыканта Юрия Шатунова в Москве установили статую из бронзы. Ее выполнила скульптор Виктория Тищенко.